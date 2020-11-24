Нефть подорожала на снижении опасений вокруг коронавируса

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром уверенно растут, закрепляясь у максимумов с марта, на прогрессе в разработках вакцины от COVID-19.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,89% – до 46,45 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent подорожали на 0,89%, составив 46,47 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,98% – до 43,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Пандемия COVID-19 с момента ее начала оказала серьезное давление на мировую экономику и, в том числе, на спрос на топливо. В этом свете все появляющиеся новости об успешных испытаниях вакцин различными компаниями вселяют оптимизм инвесторам, даря надежду на скорую отмену карантинных мер и восстановление спроса.

Снижение неопределенности вокруг выборов президента США также поддержало настроения рынков. Ранее управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.