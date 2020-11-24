В России пресекли масштабное производство фальшивых денег

Полицейские Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана пресекли масштабное производство фальшивых денег, в настоящее время задержан лидер и участник группировки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вышли на крупнейшую за последнее время криминальную схему по изготовлению и сбыту поддельных денежных средств. Предварительно установлено, что купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в городе Махачкале, а затем доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта на территории Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей и Ставропольского края, а также других регионов Российской Федерации», – цитирует ТАСС Волк.

По ее словам, полицейские установили организаторов преступления, ее активных участников, а также структуру группировки и адреса жилых и нежилых помещений, которые, возможно, использовались для хранения специального оборудования.

«По местам жительства фигурантов и их предполагаемых соучастников при силовой поддержке спецподразделений проведено 55 обысков. Обнаружены и изъяты шесть принтеров, лазерный гравировщик для нанесения перфорации, клише для создания рельефа на поддельной банкноте, трафареты, магнитные ленты, банковские карты, СИМ-карты, ноутбуки, сотовые телефоны, флеш-накопители информации, огнестрельное оружие и наркотические вещества», – добавила Волк.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

«Полицейскими задержаны организатор криминальной схемы и трое сообщников. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из лидеров группы скрылся. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию, а также по установлению всех фактов противоправной деятельности», – сказала она.

Напомним, в июле ЦБ заявил, что число зафиксированных фальшивых денег Банка России во втором квартале 2020 года уменьшилось на 31,5% по сравнению с первым кварталом.