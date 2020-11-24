Лукашенко захотел сотрудничать с Западом

Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве со странами Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, что «с учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными», передает Sputnik «Беларусь».

Он принял верительные грамоты послов шести стран – Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, а также Мальтийского ордена.

Глава республики подчеркнул, что Минск исключает любое политическое и экономическое давление.

«В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия», – сказал Лукашенко.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Санкционный список против Белоруссии расширили Латвия, Литва и Эстония. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике.

Ограничительные меры со стороны Европы коснулись, в частности, Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко.

В ответ Белоруссия ввела санкции против ЕС.

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