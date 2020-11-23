Путин наградил ветерана, собравшую для медиков 4,5 млн рублей

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по инициативе которой было собрано более 4,5 млн рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с COVID-19.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Корнева рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана почти 14 тыс. подписчиков. Корнева, которой исполнилось 98 лет в конце сентября, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.

Также Путин наградил академика РАН, хирурга Анатолия Покровского Орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» за большой вклад в здравоохранение и медицинскую науку.

«За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом «За заслуги перед отечеством II степени» Покровского Анатолия Владимировича – советника федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского», город Москва», – говорится в документе.

Покровский – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор. Также он является лауреатом Государственной премии СССР, премии имени Бакулева, Государственной премии России, премии правительства России, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В ноябре ему исполнилось 90 лет.

Кроме того, глава государства наградил врачей, оказавших помощь экипажу космического корабля «Союз МС-10», не вышедшего на орбиту из-за аварии ракеты.

Отмечается, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили врачи больницы №1 «Центральной медико-санитарной части №1» ФМБА России в городе Байконур Юрий Воеводин и Константин Скиц.

Авария в октябре 2018 года при запуске корабля «Союз МС-10» произошла, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись.

Ранее президент наградил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову орденом Пирогова за вклад в развитие здравоохранения.