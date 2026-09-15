Россия стала мировым лидером по защите от опасных инфекций

Tекст: Денис Тельманов

Российская система реагирования вышла на высочайший уровень благодаря федеральному проекту «Санитарный щит», передает РИА «Новости».

«Россия входит в число мировых лидеров по готовности к биологическим и эпидемиологическим угрозам», – подчеркнула заместитель председателя правительства.

Она добавила, что отечественные специалисты активно помогают ликвидировать вспышки инфекций за рубежом. При этом специальная система «Периметр» надежно предотвращает завоз опасных заболеваний на территорию государства.

Массовая профилактика позволила сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и эндемичной краснухи.

Одновременно с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту Владимиру Путину о ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.

По ее словам, в регионы уже поступают качественные отечественные вакцины от всех актуальных вариантов вируса гриппа, и их количества полностью достаточно для проведения кампании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор предупредил о сезонном всплеске заболеваемости ОРВИ во второй декаде сентября.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о закупке свыше 56 млн доз вакцины от гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о замене всех трех компонентов в препаратах для предстоящего сезона.