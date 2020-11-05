Композитор оценил способность нейросети писать музыку Проценко предупредил о новом пике коронавируса весной Путин наградил Скворцову орденом Пирогова 5 ноября 2020, 19:50 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин наградил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову орденом Пирогова за вклад в развитие здравоохранения. Награда присуждена Скворцовой «за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд», говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. В июне глава государства учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России.

