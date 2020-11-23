Ветеран ФСБ назвал позволившие полковнику МВД Дагестана годами работать на террористов причины

«Это серьезный провал службы собственной безопасности, которая должна вовремя находить людей, которые в полицейских структурах работают не на российское государство, а на террористов», – заявил газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов, комментируя арест начальника дагестанского отдела полиции Гази Исаева по обвинению в пособничестве террористам.

«Произошло очень серьезное ЧП, уверен, что будут сделаны очень серьезные выводы и последует большая чистка рядов дагестанской полиции и других силовых служб», – считает подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

«Уверен, что будут найдены все виновные, выдвигавшие Гази Исаева на эту должность, продвигавшие его по службе; наказание также понесут офицеры Управления безопасности дагестанской полиции. В данном случае свою роль сыграли особенности Северного Кавказа, где развита родственное кумовство, тейповые связи. Это большая беда всех систем власти на Кавказе», – посетовал он.

Что касается улик, которые предположительно позволили Следственному комитету разоблачить «крота» спустя 10 лет после терактов в Москве, в причастности к которым подозревается полковник МВД Гази Исаев, то Филатов не исключает, что полковник уже давно находился под колпаком.

«Мы не знаем точно, какие именно доказательства появились в уголовном деле. Неизвестно и то, сколько времени Гази Исаев служил уже будучи под оперативным наблюдением. Это мог быть месяц, а, может, несколько лет, – отметил Филатов. – Есть оперативная целесообразность, когда выявленный «крот» продолжает службу, он держится под наблюдением как можно дольше – чтобы максимально выявить все его связи. Через него можно сливать какую-то липовую информацию, чтобы вести его подельников по ложному пути».

«Как работали с Исаевым, когда он находился под наблюдением уже как установленный «крот», мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем. Все процессуальные действия по Исаеву, скорее всего, пройдут в закрытом режиме», – сказал ветеран ФСБ.

«Предъявленное Гази Исаеву обвинение очень серьезное. Это не просто участие в террористической группировке, это измена Родине. После теракта в Москве он более 10 лет служил в органах, значит наверняка спас жизни многим боевикам из «Имарата Кавказ» и ИГИЛ*, (запрещенные в России) по следам которых шли наши спецназовцы. Можно не сомневаться, что спасенные Исаевым террористы потом убили десятки, а может, и сотни ни в чем не повинных людей», – отметил собеседник.

Генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов напоминает, что война с террором на Кавказе не прекращается, поэтому бандпополье будет и впредь внедрять своих агентов в ряды правоохранителей. «Войны на Кавказе сейчас нет, но террористическая активность из региона никуда не исчезла. Борьба продолжается. Да, похоже, неплохие как профессионалы оперативники в Дагестане проглядели среди своих коллег пособника боевиков. Но такие случаи в органах уже бывали и не раз», – сказал генерал.

«Террористические организации одной из своих главных целей ставят вербовку в свои ряды представителей силовых структур – это как наиболее ценные их кадры. Агенты глубокого внедрения – золотой фонд всех криминальных и террористических структур. Их обычно берегут как зеницу ока, хорошо оплачивают и хорошо охраняют их секрет», – говорит генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов.

«В принципе в том, что полковник полиции в Дагестане оказался сторонником «Имарата Кавказ» (запрещенного в России) ничего странного нет. С конца 90-х годов идеи «джихада» в этой республике и в соседней Чечне были широко распространены. При этом реальной системной борьбы с ними в республике тогда не велось. С тех пор террористические элементы сохранили на Северном Кавказе глубокую законспирированную инфраструктуру как внутрироссийского, так и международного плана. Так что российский правоохранитель в этом регионе должен быть готов к тому, что в его профессиональном окружении может таиться хитрый и опасный враг», – говорит генерал.

Ворожцов вспоминает, как в 1996 году во время войны в Чечне сталкивался с тем, что «кроты» действовали в структурах МВД в республике действовали на высоком уровне. «Мы знали, что они есть, поскольку секретная информация попадала к дудаевцам, однако разоблачить всех наверняка так и не удалось», – вспоминает собеседник.

Однако Ворожцов выразил сомнение в необходимости какой-то экстренной массовой «чистки» дагестанской полиции. «Выявлять агентов террористов внутри силовых структур очень трудно. Здесь просто нужна нормальная системная работа», – пояснил Ворожцов.

В понедельник Следственный комитет сообщил о том, начальнику дагестанского отдела полиции, полковнику МВД Гази Исаеву предъявлено обвинение по делу о терактах в московском метро, в результате которых погибло 39 человек. По данным СК, Исаев входил в террористическую группировку «Имарат Кавказ»(запрещенного в России) , а в марте 2010 года лично привез на автостанцию Кизляра одну из смертниц, которая позже взорвала себя в московском метро. «В 2009-2010 годах, используя служебное положение, Гази Исаев предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований», – говорится на сайте ведомства. По данным следствия, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана.

Ранее ФСБ сообщила, что член «бандгруппы Вагабова», причастной к теракту в московском метро в 2010 году, был задержан в Дагестане.

Вечером в понедельник Басманный суд Москвы заключил под стражу Исаева. «Он не признает вину и считает свое уголовное преследование местью за служебную деятельность. Мы будем обжаловать решение суда о заключении Исаева под стражу», – сказал его адвокат Эльдар Хастинов. По словам адвоката, уголовное дело построено на показаниях лиц, которых он сам помог привлечь к ответственности за терроризм.