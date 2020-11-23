В Германии отреагировали на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Херме, комментируя ситуацию вокруг строительства «Северного потока – 2», призвал США уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы.

«Такой подход совершенно исключен среди союзников», – заявил Хермес, комментируя сообщения о том, что США пригрозили санкциями европейским компаниям, участвующим в строительстве газопровода.

Немецкий политик назвал возможные экстерриториальные санкции Соединенных Штатов против европейских участников проекта недопустимым вмешательством в международное право, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

19 ноября Бундестаг проголосовал по вопросу о поддержке газопровода «Северный поток – 2», который предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщали, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Официальный представитель немецкой компании Uniper заявил, что Соединенные Штаты все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток – 2», который «необходим для энергетической безопасности Европы».

В Кремле отмечали, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».