В Uniper оценили угрозы США ввести санкции против проекта «Северный поток – 2»

Соединенные Штаты все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток – 2», который «необходим для энергетической безопасности Европы», сообщил официальный представитель компании Uniper.

«Uniper c сожалением отмечает, что США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток – 2», который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы. Это явное посягательство на европейский суверенитет», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

При этом отмечается, что Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северному потоку – 2» ввиду роли этого газопровода в обеспечении безопасности поставок топлива. «Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северному потоку 2» ввиду его роли в обеспечении безопасности поставок. В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных санкций», – сказали в Uniper.

Кроме того, представитель Uniper подчеркнул, что компания выполняет обязательства в качестве финансового партнера «Северного потока – 2», находится в контакте с официальными органами по вопросу о возможных санкциях США. «Uniper в настоящее время поддерживает контакты с соответствующими официальными органами», – добавил представитель компании.

Он также подчеркнул, что Uniper «всегда выполняла свои обязательства в качестве одного из пяти финансовых партнеров в проекте Nord Stream 2».

Ранее Бундестаг проголосовал по вопросу о поддержке газопровода «Северный поток – 2», который предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщали, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес подчеркивал, что США должны отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

В Кремле отмечали, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».