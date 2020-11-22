МЧС России направит спасателей в Карабах

МЧС России направит в Нагорный Карабах в ближайшие дни сводную группировку спасателей из 75 специалистов и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств. Сводная группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского спасательных центров, отряда «Лидер» и Рузского центра обеспечения пунктов управления, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов. Отправка сил и средств МЧС России в Нагорный Карабах запланирована на ближайшие дни», – передает сообщение МЧС ТАСС.

В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.

Ранее глава Минздрава России заявил о готовности направить в Нагорный Карабах специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий.