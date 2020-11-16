Российские спасатели прибыли в Степанакерт

Оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, в понедельник прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению.

В составе группы оказались представители центрального аппарата ведомства, спасатели Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», связисты и другие. С собой они доставили необходимую технику и полевой лагерь, передает ТАСС.

Отмечается, что на месте будет рассмотрен вопрос об увеличении группировки за счет 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся в готовности к вылету в Москве.

Накануне спецборт авиации МЧС России с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов. Ранее Минобороны России начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Группа обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.