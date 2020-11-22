Штаб Трампа потребовал повторно пересчитать голоса в Джорджии

Штаб президента Дональда Трампа подал петицию с требованием повторно пересчитать голоса в штате Джорджия (16 голосов выборщиков), говорится в распространенном заявлении.

«Сегодня кампания Трампа подала петицию о пересчете голосов в Джорджии. Мы нацелены на то, чтобы обеспечить соблюдение всех аспектов закона штата Джорджия и Конституции США, а также, чтобы каждый законный голос был засчитан. Президент Трамп и его кампания продолжают настаивать на честном пересчете голосов в Джорджии, который бы включал сопоставление подписей и другие жизненно важные гарантии. Без сопоставления подписей пересчет будет фиктивным, что опять позволит подсчитать незаконные голоса», – цитирует документ ТАСС.

«Должно прийти время, когда незаконные голоса перестанут засчитываться. Надеемся, это наступит скоро», – сказано в заявлении штаба Трампа.

Напомним, Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии. Позже Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер утвердил результаты выборов американского президента, по которым в штате победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее Байден допустил возможность подачи иска к администрации действующего президента и его конкурента от республиканцев Дональда Трампа.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.