Алексиевич опровергла заявление о тайном совете оппозиции Белоруссии

Белорусский оппозиционер, член президиум координационного совета Павел Латушко заявил, что писательница, нобелевский лауреат и член КС Светлана Алексиевич опровергла информацию о создании нового совета.

«Я только что говорил со Светланой Алексиевич, и Светлана Алексиевич просила передать, что она полностью опровергает информацию о том, что она якобы заявила о создании какого бы то ни было параллельного совета. Она подтверждает свою позицию, что она является членом президиума координационного совета и координационный совет продолжает функционировать», – цитирует РИА «Новости» Латушко.

По его словам, Алексиевич пояснила, что журналист Spiegel, который брал у нее интервью, «недопонял или переиначил ее слова». «То есть абсолютно она опровергает то, что она это говорила», – добавил он.

Между тем Алексиевич в интервью изданию Spiegel выразила мнение, что при сохранении нынешней ситуации в Белоруссии президент Александр Лукашенко «победит» и останется у власти. При этом сама она намерена оставаться в Берлине до тех пор, пока белорусский президент «не уйдет». Алексиевич подчеркнула, что она – писательница, а не политик, и никогда не воспринимала всерьез идею стать временным президентом Белоруссии. «Для политики нужны другие способности. У меня их нет», – призналась она.

В интервью Spiegel Алексиевич заявила, что «Координационного совета оппозиции больше нет», а на его место пришел новый, тайный совет. «Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», – приводило издание ее слова.

Белорусская оппозиция заявила, что не располагает информацией о создании нового координационного совета (КС), а сформированный ранее совет работает в штатном режиме.

В сентябре Алексиевич уехала из Белоруссии, она, как сообщалось, отправилась в Германию на лечение. Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входили семь человек.

Напомним, после выборов президента Белоруссии штаб экс-кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.