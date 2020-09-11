Тихановская не исключила избрания нового президиума совета оппозиции Белоруссии

Может состояться избрание нового состава президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Она пояснила, что «мало кто остался на свободе из президиума». При этом Тихановская подчеркнула, что «никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета», пишет tut.by.

По ее словам, сейчас идет обсуждение того, «как работать дальше», передает ТАСС.

«Возможно, будет избран новый президиум», – сказала она.

В президиуме изначально было семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Белоруссии.

Напомним, совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что члены президиума совета Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику. Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. Кравцов и Родненков выехали на Украину.

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