Белорусская оппозиция создала новый, тайный совет

Белорусская оппозиция сформировала свой новый координационный совет, заявила белорусская писательница, нобелевский лауреат и член действующего координационного совета Светлана Алексиевич.

«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», – заявила Алексиевич в беседе с изданием Spiegel, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Алексиевич уехала из Белоруссии. Пресс-служба КС сообщила, что Алексиевич покинула Белоруссию и отправилась в Германию на лечение, писательница давно планировала отъезд.

Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входили семь человек.

После выборов президента Белоруссии штаб экс-кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.