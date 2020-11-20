Генерал МВД оценил операцию по освобождению похищенного ребенка в Макарихе

Россия в одиночку не может контролировать весь теневой интернет, поэтому необходимо международное сотрудничество, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов, комментируя обнаружение местонахождения похищенного в сентябре под Владимиром мальчика.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета о том, что в деревне Макариха мужчина удерживает мальчика в частном доме. После этого был проведен захват и похищенного мальчика удалось освободить живым.

«Во-первых, успешностью работы правоохранительных органов в современных условиях является тесное международное сотрудничество. Одним из важнейших направлений международного сотрудничества является участие России в деятельности Международной организации уголовной полиции (Интерпол)», – говорит Ворожцов.

Он рассказывает, что Национальное центральное бюро Интерпола в России фактически ежедневно пересылает до нескольких десятков сообщений с информацией. Причем она касается как запросов уведомления российской стороны, так и зарубежных партнеров о деятельности международных организованных преступных групп и другой транснациональной преступности. Генерал МВД подчеркивает, что это обычная ежедневная практика.

«Во-вторых, что касается теневого сегмента интернета – он достаточно большой. То, что информация поступила из-за границы, не значит, что российские правоохранительные органы его не контролируют. Определенную часть они, безусловно, контролируют, но учитывая объем и характер взаимодействия – все проконтролировать невозможно. Поэтому любой международное сотрудничество из этой серии является позитивным, если оно осуществляется на равноправной основе», – сообщает собеседник.

Эксперт также добавляет, что, вероятно, в том теневом сегменте интернета велась целенаправленная работа, в ходе которой поступили данные о преступлении, совершаемом на территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что родители школьника сообщили, что мальчик в целом чувствует себя хорошо, но был испуган из-за того, что проводился захват.

«Решение о проведении операции захвата принимает ее руководитель, который делает выводы исходя из особенностей местности, времени, опасности преступника, а также вариантов действий, которые позволили бы принести ущерб заложнику. Но традиционным при освобождении заложника всегда считается необходимость проведение быстрого и эффективного освобождения, потому что в ряде ситуаций преступники идут на то, чтобы ликвидировать заложника, если он его видел, слышал и может дать какие-то показания», – рассказывает Ворожцов.

Поэтому, продолжает генерал МВД, операция проводится не для того, чтобы испугать или не испугать заложника, а чтобы его вызволить живым и обеспечить ему безопасность.

«Итог операции всегда определяется результатом, который должен быть одним: преступник должен быть задержан или ликвидирован, а заложник должен остаться в целости и сохранности и быть освобожденным. Все», – подытожил собеседник.

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