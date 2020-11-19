Политолог указал на характерное сходство в биографиях новых врио глав регионов

Выпускники «школы губернаторов» Артем Здунов и Вячеслава Гладкова назначены президентом на посты врио глав Мордовии и Белгородской области, так как получили богатый управленческий опыт в разных регионах страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов.

«Мордовию и Белгородскую область простыми регионам не назовешь, там сохраняется целый комплекс проблем. Для их решения и понадобились люди с серьезными управленческими компетенциями. Выбор в пользу Гладкова и Здунова был сделан неслучайно. Во многом их карьеры похожи, оба были заместителями глав регионов. Оба за время своей работы на разных должностях накопили богатый управленческий опыт», – считает гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Что важно, оба врио – выпускники так называемой «школы губернаторов». Гладков – выпускник третьего потока, а Здунов – первого. Если помните, «школу губернаторов» некоторые критиковали за то, что ее выпускники делают карьеру в одном только регионе, нередко – в своем родном, а значит обладают достаточно узким опытом. В данном случае мы видим, что практика выпускников «школы» подразумевает и работу на разных территориях, в отдаленных друг от друга уголках страны, а не только в условных своих собственных», – отметил собеседник.

За последние годы диплом «школы», подчеркнул политолог, превратилась в престижный атрибут опытного губернатора. «Это произошло потому, что там учат при управлении территориями использовать все последние научные наработки, учат, как сделать управление максимально эффективным», – пояснил он.

«Важно и то, что назначения произошли накануне выборной кампании в Госдуму. Мы уже оказались на старте нового электорального цикла. Соответственно, можно сделать вывод: президент предполагает, что новые назначенцы смогут успешно справиться и с этой политической задачей – организовать процедуру голосования в своих территориях на высоком уровне», – добавил собеседник.

В среду президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия 42-летнего председателя правительства Дагестана Артема Здунова, а Белгородской области – 51-летнего вице-губернатора Ставропольского края Вячеслава Гладкова.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Выпускник третьего потока программы кадрового резерва ВШГУ, член совета директоров ПАО «Россети Юг», победитель конкурса «Лидеры России» Константин Михайлик, вспоминая своего одногруппника Вячеслава Гладкова, называет нового главу Белгородчины «удивительным и крайне изобретательным» человеком.

«Когда все смотрят по шаблону, Слава предлагает решение, полностью изменяющее правила игры. При этом он обладает любовью ко всему что делает – он может часами рассказывать про батареи Севастополя или празднование 9 мая со слезами на глазах, перечислить наизусть каждую вершину вокруг Пятигорска и повести по тропкам, которые узнать можно только самостоятельно исходив регион вдоль и поперек. И эта любовь в свою очередь уже порождает уникальную атмосферу во время работы с ним – ты понимаешь, что вы не просто занимаетесь рутинным делом, а именно творите что-то дорогое, Любимое и очень важное», – признается Михайлик.