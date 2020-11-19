Российские вузы вошли в топ самых привлекательных для работодателей

Три российских вуза включены в рейтинг THE 250 самых привлекательных университетов мира по мнению работодателей из 43 стран, сообщил британский журнал Times Higher Education.

Лидером рейтинга стали американские вузы: первые три строчки занимают Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Следом располагаются британские Оксфордский и Кембриджский университеты. В первую десятку также попали Токийский университет, Стэнфордский университет (США), Университет Торонто (Канада), Национальный университет Сингапура и Йельский университет в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Так, наиболее привлекательным российским вузом признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, который находится на 132-м месте. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана занял 139-ю позицию, а Московский физико-технический институт (МФТИ) располагается на 164-й строчке.

Также сообщается, что по числу представленных в списке вузов первое место удерживают США (51), затем идет Франция (18) и Германия (17). Также значительное число мест досталось университетам из Великобритании (14), Австралии (10), Нидерландов (10) и Китая (10).

Присутствие российских вузов в рейтинге постоянно увеличивается, в этом году впервые появились еще восемь российских университетов: Балтийский федеральный университет имени И. Канта (участник Проекта 5-100), Иркутский государственный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, Омский государственный технический университет, РАНХиГС, Самарский государственный технический университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, а МИЭТ вернулся в рейтинги после первого появления в 2018 году.

В конце октября стало известно, что высшая школа экономики заняла первое место в четырех предметных рейтингах ТНЕ среди российских вузов, что является наилучшим результатом по сравнению с другими университетами. ВШЭ представлена в 8 из 11 предметных рейтингов, тем самым подтверждая свой статус многопрофильного вуза.