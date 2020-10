Эксперт: России пора отказаться от «цифровых ножек Буша» Госдума закрепила приоритет Конституции над международным правом ВШЭ стала лидером среди российских вузов в четырех предметных рейтингах ТНЕ 28 октября 2020, 12:31 Текст: Евгения Шестак

Высшая школа экономики заняла первое место в четырех предметных рейтингах ТНЕ среди российских вузов, что является наилучшим результатом по сравнению с другими университетами. ВШЭ представлена в 8 из 11 предметных рейтингов, тем самым подтверждая свой статус многопрофильного вуза. По предмету «Право» ВШЭ перешла в этом году в более высокий диапазон 126-150 и осталась единственным российским вузом в этом предметном рейтинге. Вышка по-прежнему занимает ведущие позиции в России по своим традиционным направлениям: по предмету «Бизнес и экономика» находится в диапазоне 126-150, по предметам «Социальные науки» и «Психология» в диапазоне 176-200 и по всем этим предметам – на первом месте в России, сообщается на сайте вуза. Спектр предметов, в которых ВШЭ вошла в топ-листы, включает также предметы «Гуманитарные науки и искусства» (позиция в диапазоне 201-250), «Компьютерные науки» (позиция в диапазоне 401-500), «Естественные науки» (позиция в диапазоне 501-600), «Инженерно-технические науки» (позиция в диапазоне 801-1000). Практически по всем предметам ВШЭ показала рост значений по показателям интернационализации (доля иностранных студентов и преподавателей) и количества публикаций на одного научно-педагогического работника. «Существенный рост позиции факультета права Вышки в рейтинге THE в 2020 году стал возможен благодаря повышению академической репутации, в том числе увеличению цитируемости наших преподавателей в зарубежных научных журналах. По версии рейтинга, факультет – лучшая юридическая школа в России, и сегодня у нас есть все основания выстроить работу по движению в сторону топ-100», заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он отметил, что «место в рейтинге – не самоцель, в основе лежат качественные изменения», основные точки роста сформулированы в программе развития, которая легла в основу реорганизации факультета прошедшим летом. «В ближайшее время мы сосредоточим свои усилия на стимулировании роста публикаций в зарубежных академических изданиях, вовлечении большего числа преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования, формировании более привлекательной среды для зарубежных исследователей и преподавателей», – добавил он. Всего в предметных рейтингах THE российские вузы получили в совокупности 166 позиций, из них вузы-участники Проекта 5-100 – 95 позиций. В предметных рейтингах THE представлено 48 российских вузов, из них 20 участников Проекта 5-100, тогда как в 2013 году в него входили только три российских вуза, из них два – участники Проекта 5-100. Присутствие российских вузов в рейтинге постоянно увеличивается, в этом году впервые появились еще восемь российских университетов: Балтийский федеральный университет имени И. Канта (участник Проекта 5-100), Иркутский государственный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, Омский государственный технический университет, РАНХиГС, Самарский государственный технический университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, а МИЭТ вернулся в рейтинги после первого появления в 2018 году. Методология рейтинга представлена двухуровневой структурой. На первом уровне пяти групп: Преподавание, Исследования, Цитирование, Интернационализация, Доход от исследований. Каждая группа в свою очередь состоит из нескольких индикаторов второго уровня, всего по 5 группам 13 индикаторов. Расчеты всех индикаторов базируются на показателях, которые собираются из трех источников: опроса международных экспертов, библиометрической базы Scopus и данных, которые предоставляют сами вузы.