Захарова оценила заявление США о конференции по беженцам в Дамаске

Россия с недоумением восприняла заявление США о конференции по беженцам в Дамаске, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, конференция состоялась, несмотря на активное противодействие США и бойкот со стороны ЕС.

«Критические комментарии американских представителей мы рассматриваем как идущие в русле проводимого Вашингтоном курса на блокирование процесса возвращения сирийских беженцев на родину (...) Мы сожалеем, что в Госдепартаменте продолжают деструктивную политику игры на публику вокруг прошедшего в столице Сирии международного форума по тематике беженцев», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Ранее представитель ЕС по внешней политике и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз считает проведение конференции по возвращению беженцев преждевременным, в связи с чем не собирается принимать в ней участие.

Международная конференция по вопросу возвращения беженцев открылась в Дамаске в прошлую среду. В четверг ее участники подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва суверенитета и территориальной целостности САР. Кроме того, участники конференции выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН.

В конференции принимали участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом была задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах. Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.