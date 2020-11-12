В Дамаске пояснили действие режима прекращения огня

Режим прекращения огня не будет распространяться на действия против террористических группировок в Сирии, говорится в заявлении по итогам международной конференции по беженцам среду в Дамаске.

Участники конференции заявили о решимости продолжать борьбу с терроризмом, в том числе с «Исламским государством*», «Джебхат ан-Нусрой», группами предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» (все организации запрещены в России) и другими террористическими группами. «Подчеркнули, что режим прекращения боевых действий ни при каких условиях не будет распространяться на наступательные или оборонительные действия против указанных лиц, групп, предприятий и организаций», – цитирует итоговое заявление участников конференции РИА «Новости».

Кроме того, подчеркивается, что конституционный комитет по Сирии должен работать без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков. «Подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам устава ООН. Подчеркнули в этой связи необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, и высказали решимость противостоять всем попыткам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности САР, создающим угрозу стабильности и безопасности в регионе», – говорится в документе.

В заявлении говорится, что конфликт в Сирии не может быть урегулирован военным путем, а только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН.

«Акцентировали важную роль Конституционного комитета, созданного во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа», – сказано в заявлении.

В конференции принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом была задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах. Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.