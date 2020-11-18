В Коммунарке опровергли сообщения о взрыве кислородного баллона

На территории больницы в Коммунарке взрыва не было, сообщили в кол-центре медучреждения.

«Задымление идет с улицы, у нас нет никакого взрыва», – приводит РИА «Новости» сообщение кол-центра.

«Корпус не сдан в эксплуатацию. Пожара в нем не было и нет. Людей внутри также не было», – сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Москве.

Что именно произошло в корпусе больницы, в столичном главке пока пояснить не смогли.

В свою очередь департамент здравоохранения Москвы сообщил, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии.

«Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», – добавили в ведомстве.

Между тем представитель экстренных служб сообщил, что в больнице произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород.

Кроме того, МЧС России сообщило, что при проведении монтажных работ произошла разгерметизация кислородной магистрали в строящемся корпусе медучреждения.

«Данное происшествие не повлияло на работу действующих корпусов. Находящиеся на лечении пациенты (…) в безопасности», – отметили в МЧС.

Пресс-служба Департамента здравоохранения также сообщила, что пациентов в больнице в Коммунарке переводят в более удаленные корпуса, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация кислородной линии.

Ранее СМИ сообщали, что пожарные проверяют информацию о хлопке кислородного баллона в больнице для пациентов с коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве.