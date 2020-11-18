Оглашен приговор по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

Вынесен приговор готовившим теракт на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы. Казуеву Хидирнеби Абдулгамидовичу назначено 19 лет в исправительной колонии строгого режима; Халдузову Габибуле Абдулагаджиевичу – 18 лет в колонии строгого режима; Ибрагимову Самиру Ибрагимовичу – 17 лет в колонии строгого режима; Магомедову Шамилю Шарабудиновичу – 10 лет в колонии строгого режима», – цитирует сообщение ТАСС.

В суде уточнили, что приговор в законную силу пока не вступил, и может быть обжалован.

В 2019 году появились сведения о предотвращенном теракте на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале. В подготовке теракта обвиняют четырех боевиков «Исламского государства*». Представитель Киркорова Геннадий Рыбак комментируя эти сведения, назвал их «выдумкой».

При этом один из обвиняемых заявил, что его целью был не теракт, а убийство Киркорова. Обвиняемый также заявил, что артист Максим Галкин якобы «предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство Киркорова» на почве ревности к Алле Пугачевой. Он попросил провести допрос Галкина и Пугачевой, однако знаменитостей отказались считать свидетелями по делу.