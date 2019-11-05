Пугачеву и Галкина отказались считать свидетелями по делу о покушении на Киркорова

Следствие отказалось вносить знаменитостей в список свидетелей по делу о покушении на Филиппа Киркорова, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», в Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Фигурантами резонансного уголовного дела являются четыре жителя Дагестана, которым предъявлено обвинение по восьми статьям УК.

По версии следствия, Хидирнеби Казуев и Габибула Халдузов, работавшие на стройке в Махачкале, создали террористическую ячейку в октябре 2016 года. В мае следующего года к ним присоединился житель села Картас-Казмаляр Магарамкентского района Самир Ибрагимов. Примерно в это же время, говорится в деле, они стали обсуждать план совершения теракта на концерте Филиппа Киркорова, который был анонсирован на 6 июля. По информации следствия, Казуев приобрел необходимые компоненты (по предварительным данным, помог ему в этом четвертый фигурант дела Шамиль Магомедов) и изготовил пять бомб, две из которых были снабжены поражающими элементами.

Реализовать задуманное злоумышленникам не удалось, «поскольку территория летней эстрады филармонии охранялась сотрудниками полиции, и они не смогли проникнуть сквозь оцепление и установить взрывные устройства на месте проведения концерта до его начала. Так сформулирован вывод следствия в новой редакции обвинения, составленной сотрудниками СКР.

В начале марта Казуев неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца – якобы по заказу Максима Галкина, ревновавшего Киркорова к Алле Пугачевой. Адвокат Исрафил Гададов просил включить всех трех звезд эстрады в список свидетелей. Однако следствие и прокуратура увидели в заявлении обвиняемого попытку затянуть расследование, поэтому защитнику в ходатайстве отказали.

Как пишет газета, теперь к шести статьям УК РФ, фигурировавшим в первоначальной версии обвинительного заключения, добавились еще две: 205.1 (склонение лица к участию в незаконном вооруженном формировании) и 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд: Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Каждый из них назван «народным артистом России, индивидуальным предпринимателем». Однако и на этот раз следствие отказалось вносить знаменитостей в список свидетелей.

На днях дело ушло в суд. Дата рассмотрения дела в Южном окружном военном суде пока не назначена. На предварительном слушании защитники Казуева вновь намерены поставить вопрос о вызове на процесс в качестве свидетелей трех известных артистов.

Ранее один из обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года заявил, что артист Максим Галкин якобы «предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство артиста Киркорова» на почве ревности к Алле Пугачевой. Он также попросил провести допрос Галкина и Пугачевой.

Напомним, 13 марта Киркоров отметил, что у него были «совершенно другие планы» на день, который ему пришлось провести, опровергая ложь, касающуюся его самого и близких ему людей.