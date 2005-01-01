Киркоров прокомментировал сообщения о причастности Галкина к попытке убийства

Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о якобы причастности телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой к подготовке взрыва на концерте в Махачкале в мае 2017 года.

Киркоров отметил, что у него были «совершенно другие планы» на день, который ему пришлось провести, опровергая ложь, касающуюся его самого и близких ему людей.

«Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу», – написал музыкант в Instagram, сделав репост обращения Максима Галкина, в котором телеведущий назвал обвинения в его адрес «весенним обострением».

Ранее один из обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года заявил, что артист Максим Галкин якобы «предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство артиста Киркорова» на почве ревности к Алле Пугачевой. Он также попросил провести допрос Галкина и Пугачевой.

Представитель Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал новость о попытке теракта на концерте Киркорова.