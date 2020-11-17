Страны БРИКС поблагодарили борющихся с коронавирусом медиков

Страны БРИКС выражают искреннюю благодарность медикам, борющимся с коронавирусом и выступают за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС.

«Мы выражаем солидарность со всеми людьми и странами, затронутыми пандемией COVID-19 и ее последствиями, а также глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям пострадавших от пандемии и всем людям, на чьих жизнях и источниках заработка они отразились. Мы выражаем также искреннюю благодарность всем работникам сферы здравоохранения, врачам, медсестрам, сотрудникам инфекционных и других больниц, поликлиник, диспансеров, бригад скорой помощи, лаборантам, которые выполняют свой профессиональный долг в опасных и сложных условиях и, рискуя собственным здоровьем, помогают людям», – говорится на сайте Кремля.

При этом отмечается, что страны БРИКС заявили о необходимости укрепления международного сотрудничества для повышения индивидуального и общего потенциала «в области совместной борьбы с новыми угрозами мирового масштаба, включая пандемию COVID-19 и ее негативные последствия, посредством эффективных, прагматичных, скоординированных и оперативных действий». «Мы подчеркиваем важность взаимодействия между государствами, которое необходимо для незамедлительного восстановления международного доверия, экономического роста и торговли, повышения стабильности и устойчивости рынков, сохранения рабочих мест и уровня доходов, в частности для наиболее уязвимых групп населения», – уточняется в декларации.

Кроме того, подчеркивается, что страны БРИКС будут принимать меры для распространения вакцины от COVID-19 среди всего населения на справедливой основе и по приемлемой цене. «Мы будем принимать меры для обеспечения распространения вакцины, когда она будет доступна, среди всего населения мира на справедливой и равноправной основе и по приемлемой цене. В этой связи мы поддерживаем инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19», – отмечено в документе.

Уточняется, что страны БРИКС отметили в документе роль широкомасштабной иммунизации от COVID-19 для предотвращения, сдерживания и прекращения передачи инфекции, чтобы положить конец пандемии после появления безопасных и качественных недорогостоящих вакцин. Кроме того, участники добавили, что признают инициативы ВОЗ, правительств, некоммерческих организаций, исследовательских институтов и фармацевтических предприятий по ускорению исследований, разработки и производства вакцин и против COVID-19.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что московская декларация, антитеррористическая стратегия БРИКС и обновленная стратегия экономического партнерства объединения до 2025 года одобрена по итогам саммита.

Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021–2025 годы. План обороны представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования. Содержание плана является секретным. Предыдущий план обороны России на 2016–2020 годы вводился в действие с 1 января 2016 года.