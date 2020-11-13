Путин ввел в действие план обороны России на 2021–2025 годы

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021–2025 годы.

«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, план вводится «в целях осуществления мероприятий в области обороны».

План обороны представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования. Содержание плана является секретным. Предыдущий план обороны России на 2016–2020 годы вводился в действие с 1 января 2016 года.

В декабре 2014 года Путин ввел в действие новую военную доктрину страны. Согласно положениям документа, наращивание силового потенциала НАТО и приближение альянса к российским границам отнесены к основным внешним угрозам безопасности страны.

В прошлом году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что после подготовки концепции строительства и развития вооруженных формирований будут внесены коррективы в военную доктрину России.