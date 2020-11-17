Собянин утвердил для москвичей льготную категорию «дети войны»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий новую льготную категорию – дети войны и перечень мер их социальной поддержки.

«Дети войны – лица, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Детям войны полагается ежемесячную денежная выплата за счет средств бюджета столицы. Размер ее будут определять исходя из норм закона о бюджете Москвы на соответствующий год.

Также москвичам из этой льготной категории предоставят путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд к нему, а также льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте.

Кроме того, законом предусмотрены бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, право на внеочередной прием в организации, которые предоставляют социальное обслуживание на дому, и в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, размер ежемесячной городской выплаты будет определяться в бюджете Москвы.

Ранее Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.