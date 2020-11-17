Осужденного за изнасилование дознавательницы в Уфе отпустили домой

В Уфе бывшего полицейского Павла Яромчука, осужденного за изнасилование коллеги – дознавательницы полиции отпустили домой, сообщил его адвокат Наиль Багаутдинов.

«Его вчера (16 ноября) выпустили очень поздно – в шестом часу вечера. Пока не знаю, как его состояние и настроение, но явно лучше, чем было за решеткой. Когда будет новое заседание – неизвестно, загадывать не будем. Но если одна бумага шла из Самары целую неделю, то целое уголовное дело когда придет в Уфу, без понятия», – сказал Багаутдинов Ufa1.ru.

В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии.

В 2020 году Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.

В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение.