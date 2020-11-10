Дело уфимской дознавательницы отправили на пересмотр

Дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение, соответствующее решение принял шестой кассационный суд в Самаре.

«Приговор от 3 июня 2020 года отменить... Передать уголовное дело в отношении [Павла] Яромчука, [Эдуарда] Матвеева, [Салавата] Галиева на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в новом составе суда», – цитирует решение судьи РИА «Новости».

Всех троих бывших полицейских отправили на домашний арест на три месяца.

В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии.

В 2020 году Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.