Добровинский отреагировал на смену адвоката Ефремова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что уже встречался с адвокатом актера Михаила Ефремова Андреем Алешкиным, чтобы обсудить возможность примирения сторон.

«Да, я слышал, что адвокат Алешкин будет представлять Михаила Ефремова в дальнейших слушаниях. Он приезжал ко мне в офис еще до апелляции для обсуждения возможности примирения с моими доверителями. На мой взгляд, тогда была возможность более благополучного сценария для господина Ефремова. Насколько я слышал, кто-то очень хотел его убрать из этого дела. Посмотрим, кто будет представлять Михаила Ефремова 23 ноября», – передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.

Ранее стало известно, что Алешкин, которого ранее заподозрили в сговоре с Александром Добровинским, снова вступил в защиту Михаила Ефремова.

Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.