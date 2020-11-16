Заподозренный в сговоре с Добровинским адвокат вернулся к работе на Ефремова

Адвокат Андрей Алешкин, которого ранее заподозрили в сговоре с Александром Добровинским, снова вступил в защиту осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

«Михаил Олегович лично подписал [соглашение] сегодня в Белгороде, в СИЗО-3», – передает ТАСС слова адвоката.

Алешкин отметил, что инициаторами этого были близкие друзья Ефремова, которые состояли в переписке с актером и пригласили адвоката вновь вступить в дело «с его позицией и поддержкой». «Несмотря на то, что как только я вступил в дело, меня всячески пытались от него отодвинуть, даже были попытки добиться лишения меня статуса, я снова в деле, сделаю все возможное, чтобы помочь Михаилу Ефремову снизить срок», – рассказал адвокат.

Алешкин также добавил, что на данный момент защита активно занимается примирением с потерпевшими. «Хочу сказать, что ранее опубликованные письма, которые были подписаны мной и Александром Андреевичем [Добровинским], согласованы с Михаилом Олеговичем. Ефремов их подписал», – сказал адвокат.

По его словам, «иных противоречий с потерпевшими нет», в ближайшее время они встретятся с Добровинским, чтобы потерпевшие отозвали свой иск. «Мы выходим на финальную стадию, и мне очень приятно, что мы наконец-то доделали то, что нам не дали сделать», – подчеркнул Алешкин.

Как считает адвокат, в случае примирения Ефремов мог бы рассчитывать на более существенное снижение срока, «но есть недоброжелатели, которым это было невыгодно». Алешкин также отметил, что Добровинский, представляя потерпевших, «просто поднял планку, которой теперь придется держаться всем».

Как в свою очередь заявил Добровинский, Алешкин приезжал к нему в офис еще до апелляции для обсуждения возможности примирения с его доверителями. «На мой взгляд, тогда была возможность более благополучного сценария для господина Ефремова. Насколько я слышал, кто-то очень хотел его убрать из этого дела. Посмотрим, кто будет представлять Михаила Ефремова 23 ноября», – отметил Добровинский.

Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.