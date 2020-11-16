На владельца верблюдов подали в суд в Астраханской области

Власти Астраханской области подали иск против местного жителя, чьи верблюды бродили в трех селах и пугали местных жителей, сообщил замглавы Икрянинского района Александр Степанов.

«Суд принял наш иск, в котором мы требуем обязать хозяина верблюдов обеспечить контроль за животными», – цитирует Степанова «Интерфакс».

По словам замглавы района, верблюды свободно пасутся на территории муниципалитета, их вес достигает тонны. Уточняется, что прокуратура района внесла главе администрации представление, собственнику верблюдов было вручено предписание с требованием устранить нарушения. Верблюдов поместили в вагон, но позже они его сломали и разбежались.

В январе пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД) подтвердила, что пассажирский поезд Ташкент – Москва опоздал на 40 минут из-за того, что перед ним по рельсам решил пробежаться верблюд.