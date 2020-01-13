В РЖД подтвердили инцидент с задержавшим поезд верблюдом

Пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД) подтвердила, что 5 января пассажирский поезд Ташкент – Москва опоздал на 40 минут из-за того, что перед ним по рельсам решил пробежаться верблюд.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в середине дня 5 января на перегоне Кигаш – Разъезд N2 Астраханского региона. В Приволжской железной дороге выразили обеспокоенность в связи с тем, что в Астраханской области участились случаи выхода диких и домашних животных на железнодорожные пути.

Железнодорожники, снявшие видел, пояснили, что из-за животного им пришлось снизить скорость движения до 13 километров в час.