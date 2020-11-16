Вирусолог рассказал, как рябина и зеленый чай помогают заболевшим COVID-19

Некоторые ягоды и зеленый чай действительно способны понижать концентрацию коронавируса в организме человека, но не лечат от нее, заявил газете ВЗГЛЯД московский врач-вирусолог, комментируя исследование немецких медиков.

Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что нашли натуральные продукты, которые способны почти полностью подавить COVID-19. Так установили, что сок черноплодной рябины убивает 97% патогенов коронавируса в организме, а зеленый чай и сок граната – 80%.

«Эти продукты действительно могут действовать на некоторые вирусы, которые имеют оболочку (например, коронавирус или вирус гриппа). В качестве лечебного средства они использоваться не будут, потому что они ничего не вылечат. Дело в том, что вирус находится в организме в клетках далеко не только во рту, поэтому лечиться этими соками или, вот недавно в Москве была презентация ополаскивателя для полости рта, содержащего цетилпиридиния хлорид (CPC), невозможно», – говорит врач-вирусолог на условиях анонимности в связи с требованиями Министерства здравоохранения.

Собеседник объясняет, что полоскание рта данным бальзамом и употребление вышеупомянутых соков, особенно из черноплодной рябины, можно рекомендовать для снижения содержания вируса в ротовой полости. Это значит, что будет значительно снижено распространение данного вируса, поскольку его концентрация в слюне будет очень мала.

По словам эксперта, это будет особенно полезно заболевшим, которых не госпитализируют с коронавирусом в больницу, но они при этом живут с родственниками. То есть ковид-пациент будет пользоваться ополаскивателем или же употреблять соки, тем самым снизит содержание вируса в ротовой полости, и вероятность заразить окружающих людей будет гораздо ниже.

«Кроме того, такое полоскание может быть полезно в профилактических целях. Если человек побывал в таких условиях, где он мог легко заразиться, например, в толпе, то по приходу домой он может прополоскать ротовую полость и это может немного снизить развитие инфекции. Но лечить этим нельзя», – предупреждает вирусолог.

Он также уточнил, что даже пониженная концентрация вируса никак не поможет иммунной системе человека бороться с COVID-19, потому что сам вирус находится по всему организму (в носовой и ротовой полостях, легких и других органах).

«Такое полоскание только локально уменьшает содержание вируса, поэтому в качестве лечебного средства не годится», – резюмировал врач.

Ранее группа международных специалистов провели исследование, благодаря которому выявили, что мед и черный тмин способны облегчить симптомы коронавируса на три и семь дней при умеренной и тяжелой формах заболевания.