Найдены помогающие в борьбе с COVID-19 продукты

Инфицированным коронавирусом людям может помочь употребление меда и черного тмина, соответствующее исследование провела группа международных специалистов.

Ученые провели исследования с участием коронавирусных пациентов, у которых заболевание протекает в средней и тяжелой форме, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал medRxiv.

Часть больных получали каждый день по грамму меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, часть получали плацебо. В результате исследования удалось установить, что эти продукты облегчили симптомы на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно.

Также продукты помогли выздороветь в среднем на четыре дня раньше, чем в контрольной группе. Исследователи отметили, что употребление меда и черного тмина не продемонстрировало побочных эффектов. Этот метод можно использовать отдельно или в сочетании с другими способами лечения коронавируса.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.