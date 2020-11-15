Пушков предположил, когда Байден станет «укравшим выборы» президентом

Пересчет голосов в штатах Джорджия и Пенсильвания может привести к тому, что демократ Джозеф Байден станет президентом, «укравшим выборы», считает сенатор Алексей Пушков.

Так, если нынешний глава американского государства Дональд Трамп добьется пересчета голосов в Джорджии, а в Пенсильвании победит, то Байден лишится 36 голосов выборщиков. Однако, этого будет недостаточно для победы Трампа – ему необходим еще один штат, передает РИА «Новости».

«Пересмотр результатов голосования в двух штатах, где предварительно вроде бы победил Байден, окончательно дискредитирует выборы и лишит их легитимности. Байден станет президентом, «укравшим выборы». Для него такой сценарий допустим, но крайне нежелателен для его президентства», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, Трамп выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания. При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.

Кроме того, Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия, так как избирательные комиссии не сверяют подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями зарегистрированных избирателей.

Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

В минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.