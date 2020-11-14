Трамп назвал срок доступности американской вакцины всем жителям США

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что американская вакцина от коронавируса будет доступна для всего населения Соединенных Штатов в апреле 2021 года.

По словам Трампа, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, в скором времени одобрит один из американских препаратов, находящихся пока в разработке, передает ТАСС.

«Мы будем работать над тем, чтобы получить экстренное разрешение на использование (вакцины), оно должно быть получено очень скоро, и моя администрация потом будет координировать распространение вакцины. Я думаю, что все это будет одобрено очень, очень быстро, я надеюсь», – заявил американский лидер.

«Миллионы доз будут скоро выпущены. Они готовы и ждут этого окончательного одобрения [регулятором]. Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения [США]», – выразил уверенность глава американской администрации.

При этом, по словам Трампа, исключением станет штат Нью-Йорк. «[Препарат будет доступен везде], за исключением таких мест, как Нью-Йорк, где по политическим причинам губернатор (демократ Эндрю Куомо) решил сказать... Я не думаю, что это хорошо с политической точки зрения, я думаю, что это очень плохо с точки зрения здоровья [населения], но он хочет не торопиться с вакциной, он не доверяет <...>. Но эти [вакцины] от лучших компаний мира, из лучших лабораторий, но он не доверяет тому факту, что это этот Белый дом, эта администрация, так что мы не будем доставлять в Нью-Йорк, пока у нас не будет разрешения на это. <...> Губернатор Куомо должен будет дать нам знать, когда он будет готов. В противном случае мы не можем доставлять [препарат] в штат, который не будет немедленно раздавать его своим жителям», – заявил Трамп.

Накануне США установили рекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавируса. В понедельник число выявленных случаев коронавируса в США превысило 10 млн.В тот же день немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь.