Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 10 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 10 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По сведениям университета, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 10 млн 18 тыс. 278, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 50 млн.

В минувшую субботу США установили новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки – 126 тыс. 480. Прежний рекорд был установлен в США днем ранее, когда за сутки были зафиксированы 121 тыс. 888 случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.