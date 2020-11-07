США установили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в США увеличилось до рекордных 126 тыс. 480, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Количество умерших от коронавирса за последние 24 часа в Соединенных Штатах составило 1 тыс. 146 человек, передает РИА «Новости».

Прежний рекорд был установлен в стране 6 ноября, когда были зафиксированы 121 тыс. 888 случаев заболевания. С начала пандемии в США выявили 9млн 740 тыс. 73 случая инфицирования COVID-19, из которых 236 тыс. летальные.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пресса пытается запугать американцев новой вспышкой коронавируса перед выборами в стране.

Также в Соединенных Штатах уничтожили российские аппараты ИВЛ, которые были переданы в качестве гуманитарной помощи.