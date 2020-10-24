Трамп заявил, что СМИ запугивают американцев пандемией перед выборами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пресса пытается запугать американцев новой вспышкой коронавируса перед президентскими выборами в стране.

«Фальшивые новости говорят о случаях, случаях, случаях (заражения коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД). Эти [новости] также включают множество людей с низким уровнем риска заражения. СМИ делают все возможное, чтобы вызвать страх до 3 ноября», – заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

По его мнению, рост зафиксированных случаев коронавируса больше связан с увеличением числа проводимых тестов. «Смертность [из-за коронавируса] снижается более чем на 85%», – указал глава Белого дома.

В субботу Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру. Напомним, дебаты кандидата от демократов Джо Байдена и кандидата от республиканцев Дональда Трампа в Нэшвилле были последними перед всеобщими выборами в США 3 ноября.