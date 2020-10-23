В США объяснили уничтожение российских аппаратов ИВЛ

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям заявило, что 45 российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые Россия направляла в качестве гуманитарной помощи, уничтожили из предосторожности.

Ведомство напомнило в своем заявлении, что несколько аппаратов ИВЛ этой модели стали причиной пожаров в российских больницах, в результате чего погибли шесть человек. Чтобы обеспечить безопасность больных и медицинского персонала, аппараты утилизировали еще в июле, передает ТАСС.

Отмечается также, что для развертывания техники, предназначенной для борьбы с COVID-19, требуется одобрение регулятора. В США в целом были осведомлены о включенной в рейс продукции, однако «не имели всей информации, пока борт не приземлился 1 апреля в США».

В заключение представители ведомства добавили, что полученные из России аппараты ИВЛ «имели переменные стандарты напряжения от 110 до 220 вольт».

Напомним, Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 новых российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые Россия поставила в США весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

В Госдуме оценили решение США уничтожить аппараты, которые в сложившейся ситуации на вес золота.

Между тем демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов потребовали провести расследование обстоятельств поставки российских аппаратов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД