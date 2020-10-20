США утилизировали российские аппараты ИВЛ

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало, ни разу не использовав, 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сообщили СМИ.

По данным издания BuzzFeed, аппараты были утилизированы по всем необходимым правилам после того, как некоторое время хранились на складе в качестве запасного оборудования, передает РИА «Новости».

Их не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы.

Кроме того, в России произошли пожары в больницах, которые использовали эти аппараты, поэтому США решили отказаться от использования устройств.

Отмечается, что Россия поставила в США аппараты ИВЛ и другие медицинские средства весной на фоне пандемии коронавируса. Сотрудники FEMA приняли аппараты 1 апреля в Нью-Йорке и распределили их между больницами.

Напомним, ранее сообщалось, что США решили не использовать российские аппараты ИВЛ «Авента-M». При этом замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что США используют аппараты искусственной вентиляции легких, поставленные Россией.