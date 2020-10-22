Демократы захотели расследовать поставки российских аппаратов ИВЛ США

Демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов потребовали провести расследование обстоятельств поставки российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в США и американских аппаратов в Россию в апреле 2020 года.

Авторами обращения стали представители Демократической партии США Элиот Энгел и Кэролин Мэлоуни, возглавляющие комитеты Конгресса по иностранным делам и надзору и реформе, и Джеймс Клайберн и Стивен Линч, которые руководят двумя подкомитетами (по кризису, вызванному коронавирусом, и по национальной безопасности), передает ТАСС.

Послание получили исполняющий обязанности генерального инспектора Госдепартамента США Мэттью Климоу и генеральный инспектор американского Министерства внутренней безопасности Джозеф Каффэри.

«Мы пишем, чтобы запросить открытия вами расследования обстоятельств импорта-экспорта аппаратов ИВЛ в Российскую Федерацию и из нее на ранних этапах пандемии, вызванной коронавирусом, в США. Конкретно мы просим вас рассмотреть вопрос о том, могло ли решение администрации Трампа принять поставку произведенных Россией аппаратов ИВЛ 1 апреля 2020 года представлять собой нарушение американского санкционного законодательства или директив, каким образом поставка России в мае произведенных в США аппаратов ИВЛ способствовала достижению целей американской внешней политики, имело ли место ненадлежащее влияние со стороны президента Трампа или других должностных лиц в Белом доме для достижения данной договоренности, и, если да, то до какой степени», – говорится в письме.

«Мы также просим вас расследовать обстоятельства, при которых Госдепартамент США выступал с неточными заявлениями перед общественностью относительно того, использовались ли средства налогоплательщиков США для приобретения в апреле российских аппаратов ИВЛ», – отмечается в послании.

В послании также цитируется переданный 15 сентября Конгрессу документ из которого следует, что США в действительности не оплачивали поставку Россией аппаратов ИВЛ, вопреки прежним утверждениям должностных лиц американского правительства на эту тему. «ФЕМА (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США) запросило содействие Госдепартамента в передаче оплаты российским властям за поставку. Российское посольство впоследствии проинформировало Госдепартамент, что оплата за осуществленную 1 апреля поставку более не ожидается в свете передачи американских аппаратов ИВЛ России. Администрация не передавала и не будет передавать никакие средства Российской Федерации или компаниям за поставку от 1 апреля», – указывается в этом документе. Он представляет собой письмо, которое направил Мэлоуни и. о. помощника госсекретаря США по законодательным делам Райан Кэлдэл.

Накануне стало известно, что Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 новых российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые Россия поставила в США весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. В Госдуме оценили решение США уничтожить аппараты, которые в условиях пандемии на вес золота.

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