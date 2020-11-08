Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 млн человек

Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило в воскресенье 50 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По сведениям университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 50 052 204, умер 1 252 471 человек, выздоровели 32 868 236. Наибольшее количество случаев заражения - 9 879 323 - выявлено в США. Далее следуют Индия (8 507 754) и Бразилия (5 653 561), передает ТАСС.

За минувшие сутки в России выявили 20 498 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.