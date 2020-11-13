В России не согласились с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа

Россия не согласна с позицией генерального прокурора Нидерландов по делу ЮКОСа, рекомендовавшего отклонить просьбу Москвы о приостановке решения по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщили в пресс-службе Минюста России.

«Российская Федерация не согласна с отрицательным мнением генерального прокурора Верховного суда Нидерландов относительно заявлений России о необходимости приостановки исполнения решений Гаагского арбитража, вынесенных по искам бывших мажоритарных акционеров ОАО «НК «ЮКОС». В течение ближайших двух недель российская сторона представит свои комментарии по данному вопросу», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В Минюсте отметили, что мнение генпрокурора не предрешает позицию Верховного суда Нидерландов по обозначенному вопросу.

Ранее пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов сообщила, что инстанция получила от генпрокурора страны консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, не уточнив, в чем оно заключается. У сторон есть две недели, чтобы ответить на него.

В октябре уполномоченный России при ЕСПЧ – замглавы Минюста Михаил Гальперин сообщил, что Москва обратилась в верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа.

Напомним, в июне верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов.

При этом изначально суд постановил взыскать с России 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в минувшем феврале апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение.

Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению российской стороны, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

Москва аргументирует свою позицию тем, что бывшие акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались «контролирующие всех и вся олигархи», в середине – компании-пустышки в «налоговых гаванях», а в самом низу – сама НК «ЮКОС».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.