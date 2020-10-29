Россия обратилась в верховный суд Нидерландов по делу ЮКОСа

Москва обратилась в верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщил уполномоченный России при ЕСПЧ – замглавы Минюста Михаил Гальперин.

Гальперин сообщил, что 30 октября состоятся слушания по этому вопросу, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов.

При этом изначально суд постановил взыскать с России 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в минувшем феврале апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение.

Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению российской стороны, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

Москва аргументирует свою позицию тем, что бывшие акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались «контролирующие всех и вся олигархи», в середине – компании-пустышки в «налоговых гаванях», а в самом низу – сама НК «ЮКОС».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.