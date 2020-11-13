Самолет ВКС с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

Самолет Воздушно-космических сил России, на борту которого находятся более 30 российских детей, спасенных из тюрем и лагерей Дамаска, вылетел из Сирии и направляется в Россию, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«На борту ВКС России находится 31 ребенок в возрасте от двух до 16 лет. После обследования и необходимых карантинных мероприятий они будут переданы под опеку родственникам и поедут в шесть регионов страны», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что самолет уже пересек границу. Кузнецова также находится на борту, передает РИА «Новости».

В аппарате омбудсмена уточнили, что Кузнецова находится на борту вместе с детьми.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. С декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены более 220 детей, в том числе боде 120 из Ирака и более 100 – из Сирии. Так, 18 августа на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Минобороны с 26 российскими детьми из Сирии. В сентябре из Сирии в Россию вернули 15 детей.