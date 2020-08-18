Эвакуированных из Сирии российских детей доставили в Москву

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Министерства обороны РФ с 26 российскими детьми из Сирии, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска», – приводит сообщение представителя пресс-службы Минобороны ТАСС.

Перелет в Москву стал первым вывозным рейсом Министерства обороны России после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с распространением коронавируса.

Напомним, 7 сентября 2019 года в Москве приземлился самолет с российскими детьми, ранее обнаруженными в тюрьмах на территории Сирии. Кроме того, 10 июля спецборт МЧС России доставил в Москву более 30 российских детей, находившихся в иракских тюрьмах. Помимо того, в июне в Россию из Сирии прибыл самолет с пятью несовершеннолетними сиротами.