Вызволенных из иракских тюрем российских детей доставили в Москву

Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву более 30 российских детей, находившихся в иракских тюрьмах, сообщили в пресс-службе министерства.

«Спецрейс Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в подмосковный аэропорт Раменское с 33 детьми российских граждан, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта. На борту самолета, оборудованного медицинскими модулями, их сопровождали спасатели, врачи-педиатры и психологи», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе уточнили, что перед передачей родственникам детей обследуют в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.

По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, работу по возвращению детей, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях, планируется завершить в августе. Преимущественно это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами России.

В июне в Россию из Сирии прибыл самолет с пятью несовершеннолетними детьми-сиротами.

Всего, по данным главы Чечни Рамзана Кадырова, с лета 2017 года по поручению президента Владимира Путина из Сирии и Ирака было вывезено 158 человек, в том числе 137 детей и 21 женщина.